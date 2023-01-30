Президент Володимир Зеленський повідомив, що Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в Одесі, пише 24 Канал.

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"Дякую особисто прем'єр-міністерці та міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції", – сказав Зеленський.

Глава держави також подякував Данії за посилення оборони України та передачу ЗСУ гаубиць Caesar.

Метте Фредеріксен запевнила, що Данія буде підтримувати Україну всім, чим потрібно. Вона заявила, що танки – "це те, що ми сьогодні обговорювали".

"Ми щойно передали артилерійські системи, але танки потрібні також", – сказала Фредеріксен. Прем'єрка Данії зазначила, що говорила із Зеленським на різні теми, які важливі для України, але велику частину розмови було приділено саме танкам.

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