Президент Володимир Зеленський повідомив, що Данія готова приєднатися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен в Одесі, пише 24 Канал.
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Україна отримала гаубиці Caesa від Данії
"Дякую особисто прем'єр-міністерці та міністру оборони Данії за готовність Данії приєднатися до нашої танкової коаліції", – сказав Зеленський.
Глава держави також подякував Данії за посилення оборони України та передачу ЗСУ гаубиць Caesar.
Метте Фредеріксен запевнила, що Данія буде підтримувати Україну всім, чим потрібно. Вона заявила, що танки – "це те, що ми сьогодні обговорювали".
"Ми щойно передали артилерійські системи, але танки потрібні також", – сказала Фредеріксен. Прем'єрка Данії зазначила, що говорила із Зеленським на різні теми, які важливі для України, але велику частину розмови було приділено саме танкам.
Україна може отримати понад 300 танків
- Росія готується до нового наступу, про що попереджав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також глава Міноборони Олексій Резніков. На Заході теж попереджають, що у Кремлі готують нові наступальні дії.
- Водночас Україна готується відбивати атаки російських військових, а також вибивати окупантів. Тому західні партнери й збільшили військову допомогу Україні.
- У грудні Валерій Залужний заявив, що йому потрібно 300 танків, щоб вибити окупантів на кордони станом на 23 лютого 2022 року. Посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що союзники обіцяють надати нашій державі 321 важкий танк.
- Україна отримає танки "Абрамс" від США та Challenger 2 від Великої Британії. Важливо, що Німеччина дозволила реекспорт танків Leopard і також оголосила про передачу Україні кількох "Леопардів".
- Варто зазначити, що деякі танки Україна отримає не відразу. Наприклад, Challenger 2 можуть надійти до кінця весни, а такни "Абрамс" – взагалі наприкінці літа. Відтак, найбільш реально для України до середини весни отримати "Леопарди". Наразі наші військові розпочинають навчання на західних танках.