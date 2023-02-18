Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета, возвращаясь из Мюнхенской конференции по безопасности.

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Президент Франции хочет поражения России, но не разгрома

Макрон хочет, чтобы Москва потерпела поражение в Украине. Однако стремления "раздавить" страну-террориста никогда не было и не будет позицией Франции.

Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но я убежден, что в конечном счете это не будет завершено военным путем. Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле,

– добавил французский лидер.

По его мнению, люди, желающие разгрома России, особенно в Восточной Европе, более откровенны. Именно они подвергли резкой критике комментарии Макрона о том, что Путина нельзя "унижать".

Президент Франции еще раз подтвердил свое стремление способствовать достижению мира в Украине путем переговоров. Также он считает, что поддержка Киева должна быть усилена, чтобы двигаться к "переговорам, заслуживающим доверия".

"Сегодня нужно, чтобы Украина совершила военное наступление, которое прорвет российский фронт, чтобы спровоцировать возвращение к переговорам", – подчеркнул Макрон.

По его словам, ни одна сторона не может победить полностью – ни Украина, ни Россия. Ведь последствия мобилизации не столь велики, как ожидалось, и она имеет свои собственные пределы возможностей.

Макрон также добавил, что все варианты, кроме Владимира Путина, в рамках нынешней системы кажутся ему хуже. В частности, он имел в виду главу совета безопасности России Николая Патрушева или предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Действительно ли мы думаем, что российское гражданское общество придет к демократическому решению после всех этих лет закаливания и в разгар конфликта? Я очень на это надеюсь, но я в это не очень верю", – подытожил Макрон.

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Поражения Путина по версии Макрона

Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что Владимир Путин уже потерпел четыре поражения: