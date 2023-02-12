Об этом польский президент рассказал в интервью. По его словам, тогда он имел с Макроном очень успешную дискуссию.

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Дуда рассказал о восприятии России

По словам президента Польши, если его и Макрона взгляды на Россию отличаются, то это, вероятно, вследствие того, что опыт каждого абсолютно разный.

Когда Эммануэль Макрон говорит о Путине, он может думать, что с ним можно договориться, а я считаю, что договориться с Путиным невозможно. Я думаю, что единственное, что можно сделать, чтобы остановить Россию – это поддержать Украину.

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что правительство Польши сделало все, чтобы вступить в НАТО, именно для того, чтобы получить гарантии статьи 5.

"Дело не только в словах. Сегодня, с усилением присутствия НАТО на восточном фланге, почти 10 000 американских военнослужащих находятся на нашей земле. Польша расширяет свои оборонные возможности. Мы закупаем оружие", – отметил президент Польши.

По его словам, в 2023 году страна будет тратить на оборону более 4% ВВП. Это вдвое больше, чем ожидается от союзников по НАТО.

"Сегодня мы строим коллективную безопасность, один за всех, все за одного", – подытожил Дуда.

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Зеленский считает, что мнение Макрона относительно Путина изменилось

Еще недавно французский президент заявлял, что кремлевскому диктатору следует "сохранить лицо". Однако, по мнению Зеленского, Макрон уже изменился. И в этот раз – по-настоящему.

В конце концов, именно он открыл дверь для предоставления танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал,

– объяснил Зеленский.

По его словам, у Украины было много разговоров с Францией, Германией и другими странами.

"Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие. Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией – очень тесные", – подытожил глава государства.