Лидер Польши ответил на вопрос, может ли он представить возможное нападение России на его страну. Дуда подчеркнул, что потенциальная агрессия России против Польши означала бы нападение на НАТО.
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Дуда напомнил, что Польша – страна НАТО
"Пожалуйста, не забывайте, что нападение России на Польшу означало бы нападение России на НАТО. Когда Соединенные Штаты подверглись нападению в 2001 году, все союзники выступили на стороне американцев, чтобы бороться с террористами", – сказал польский президент.
Следовательно, Дуда уверен, что ответ на потенциальную агрессию России будет быстрым и решительным.
Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, какой бы она ни была, ответ был бы одинаковым: быстрым и решительным,
– заявил Дуда.
Дуда заявил, что готов строить "железный занавес"
- Ранее Анджей Дуда заявил, что готов построить железный занавес "вплоть до облаков", чтобы Россия была как можно дальше. Он отметил, что Владимир Путин пытается распространить в мире "русский мир", который Дуда описал словами бедность, рабство и страдание.
- Кроме того, лидер Польши подчеркнул, что Путин фальсифицирует историю. В частности, он подчеркнул, что Киев – это Русь, а не Россия, хотя Путин убеждает в обратном.
- Также польский президент предлагает восстановить историческую справедливость. Он предложил Владимиру Зеленскому принимать русскую капитуляцию в Переяславе.
- Дуда активно лоббирует увеличение военной помощи Украины. По его словам, если Украина срочно не получит помощи, то российские оккупанты могут выиграть полномасштабную войну.
- В то же время Дуда рассказал, что отправка самолетов F-16 Украине является "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" из-за ряда факторов. Он отметил, что любое решение о поставке самолетов должно быть общим решением союзников Украины.
- Добавим, что 9 февраля президент Владимир Зеленский встретился с Дудой в Польше. Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и безопасности в регионе и необходимость дальнейших совместных действий военной поддержки.