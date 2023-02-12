Лідер Польщі відповів на питання, чи може він уявити можливий напад Росії на його країну. Дуда наголосив, що потенційна агресія Росії проти Польщі означала б напад на НАТО.

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Дуда нагадав, що Польща – країна НАТО

"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу означав би напад Росії на НАТО. Коли Сполучені Штати зазнали нападу у 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами", – сказав польський президент.

Відтак, Дуда впевнений, що відповідь на потенційну агресію Росії буде швидкою та рішучою.

Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою,

– заявив Дуда.

Дуда заявив, що готовий будувати "залізну завісу"