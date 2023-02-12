Лідер Польщі відповів на питання, чи може він уявити можливий напад Росії на його країну. Дуда наголосив, що потенційна агресія Росії проти Польщі означала б напад на НАТО.
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Дуда нагадав, що Польща – країна НАТО
"Будь ласка, не забувайте, що напад Росії на Польщу означав би напад Росії на НАТО. Коли Сполучені Штати зазнали нападу у 2001 році, усі союзники виступили на боці американців, щоб боротися з терористами", – сказав польський президент.
Відтак, Дуда впевнений, що відповідь на потенційну агресію Росії буде швидкою та рішучою.
Ми вважаємо, що якби стався напад на країну НАТО, якою б вона не була, відповідь була б однаковою: швидкою та рішучою,
– заявив Дуда.
Дуда заявив, що готовий будувати "залізну завісу"
- Раніше Анджей Дуда заявив, що готовий побудувати залізну завісу "аж до хмар", щоб Росія була якомога далі. Він зазначив, що Владімір Путін намагається поширити у світі "русскій мір", який Дуда описав словами бідність, рабство та страждання.
- Крім того, лідер Польщі підкреслив, що Путін фальшує історію. Зокрема, він наголосив, що Київ – це Русь, а не Росія, хоча Путін переконує у протилежному.
- Також польський президент пропонує відновити історичну справедливість. Він запропонував Володимиру Зеленському приймати російську капітуляцію в Переяславі.
- Дуда активно лобіює збільшення військової допомоги України. За його словами, якщо Україна терміново не отримає допомогу, то російські окупанти можуть виграти повномасштабну війну.
- Водночас Дуда розповів, що відправка літаків F-16 Україні є "дуже серйозним рішенням", яке "нелегко прийняти" через низку факторів. Він зазначив, що будь-яке рішення про поставку літаків має бути спільним рішенням союзників України.
- Додамо, що 9 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та безпеки в регіоні та необхідності подальших спільних дій військової підтримки.