Соответствующее заявление Дуда сделал во время встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Президент Польши заявил, что Путин восстановил российский империализм и фальсифицирует историю.

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Россия не имеет отношения к Киевской Руси

Дуда объяснил, что Кремль заявляет, что якобы Киев – это "российский город", однако избегает того факта, что столица Украины была центром средневекового государства Киевская Русь. Россия же к Киевской Руси не имеет никакого отношения.

Исторически Киев был Русью. Русь – это не Россия. И об этом следует помнить. Поляки это очень хорошо знают из истории – все, кто усердно изучал историю, все, кто глубоко изучал средневековую историю, – что была Красная Русь, Киевская Русь и другие образования,

– подчеркнул Дуда.

Дуда готов строить "железный занавес"

Также Дуда отметил, что готов построить "железный занавес", если Россия будет представлять угрозу Польше на восточной границе.

Лидер Польши заявил, что Путин пытается распространить в мире "русский мир", который Дуда охарактеризовал словами "бедность, рабство и страдание".

"Если мне придется иметь дело с агрессивным государством на моей восточной границе, которая хочет убивать своих соседей, хочет забрать их землю, хочет забрать их свободу – тогда я готов построить "железный занавес" вплоть до облаков, только чтобы они держались от нас подальше, и только чтобы они не могли ее пересечь. Чтобы мы могли жить в мире так, как мы хотим", – сказал Дуда.

Напомним, что ранее польский лидер предложил восстановить историческую справедливость и принимать капитуляцию Москвы в Переяславе в Киевской области. Дуда сообщил, что уже озвучил свое предложение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.