Об этом президент Польши заявил во время визита в Латвию. Анджей Дуда отметил, что уже озвучил свое предложение украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание "Означает разоружение": в Польше объяснили, ведут ли переговоры по передаче Украине F-16

Почему именно Переяслав

Во время встречи с поляками в Латвии Анджей Дуда отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно, потому что Москва нападает, грабит, убивает и пытается отнять свободу. Однако польский лидер не сомневается в том, что Россия проигрывает в войне с Украиной, поэтому он предложил Владимиру Зеленскому принимать российскую капитуляцию в Переяславе.

Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь,

– подчеркнул Дуда.

В январе 1654 г. в Переяславе состоялся общий военный совет украинского казачества под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Точные результаты Совета утрачены и могли быть сфальсифицированы позже Россией, так что историки по-разному трактуют эти события. Однако по итогам Гетманщины оказалась под протекторатом Москвы с сохранением прав и свобод Войска Запорожского. Однако с годами Россия работала на уничтожение Украинской государственности и через 100 лет императрица Екатерина II ликвидировала должность гетмана и автономное устройство Гетманщины, а затем закрепощала украинцев.

Во времена СССР Переяславский совет тогдашняя пропаганда трактовала как "воссоединение России и Украины" и торжественно праздновали 300-летие в 1954 году. Это никак не мешало кремлевскому диктатору Владимиру Путину говорить выдумки о якобы основании Украины руководителем большевиков Лениным в 1922 году, хотя тогда советские войска захватили Украинскую Народную Республику и превратили ее в УССР.