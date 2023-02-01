Про це президент Польщі заявив під час візиту до Латвії. Анджей Дуда відзначив, що вже озвучив свою пропозицію українському колезі Володимиру Зеленському.

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Чому саме Переяслав

Під час зустрічі з поляками у Латвії Анджей Дуда відзначив, що всі хотіли б мати можливість жити з Росією в мирі і вільно розвиватися, однак це не можливо, тому що Москва нападає, грабує, вбиває і намагається відібрати свободу. Проте польський лідер не має сумнівів щодо того, що Росія програє у війні з Україною, тому він запропонував Володимиру Зеленському приймати російську капітуляцію в Переяславі.

Я кажу: Володимир, дивлячись на нашу історію, як розійшлися колись ці шляхи, я благаю вас – коли ви переможете Росію, коли росіяни прийдуть сюди на колінах підписувати мир, тоді ведіть їх в Переяслав, нехай вони підпишуть з вами мир там, нехай перекреслять всі ті роки радянського і російського впливу і цей полон з часів царизму до недавнього часу, від якого ви зараз знову обороняється,

– підкреслив Дуда.

У січні 1654 року в Переяславі відбулася загальна військова рада українського козацтва під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького. Точні результати Ради втрачені й могли бути сфальсифіковані пізніше Росією, тож історики по-різному трактують ті події. Однак за підсумками Гетьманщина опинилася під протекторатом Москви зі збереженням прав і вільностей Війська Запорозького. Однак з роками Росія працювала на знищення Української державності й через 100 років імператриця Єкатєріна ІІ ліквідувала посаду гетьмана та автономний устрій Гетьманщини, а згодом закріпачила українців.

У часи СРСР Переяславську раду тодішня пропаганда трактувала як "возз'єднання Росії та України" й урочисто святкували 300-річчя в 1954 році. Це ніяк не заважало кремлівському диктатору Владіміру Путіну говорити вигадки про нібито заснування України керівником більшовиків Леніним у 1922 році, хоча тоді радянські війська захопили Українську Народну Республіку й перетворили її на УССР.