Заступник міністра національної оборони країни Войцех Скуркевич повідомив, що наразі Польща не веде переговорів про передачу Україні винищувачів F-16.

Увага Ексглава Пентагону закликав США терміново передати Україні винищувачі F-16 і ракети ATACMS

Що цьому передувало

Попередньо опозиційні політики жваво обговорювали, що польська сторона, ймовірно, розглядатиме можливість передачі Україні польських винищувачів F-16 замість МіГ-29.

Ініціював обговорення депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони. Він також вважає можливу передачу літаків F-16 українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі А-16 замість російських МіГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось,

– написав польський депутат у твітері.

На цей пост відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Суркевич.

"Немає теми передачі польських А-16", – коротко відповів Суркевич.



Міністр оборони Польщі повідомив, що наразі не ведуться перемовини щодо передачі Україні винищувачів / Скриншот

Зверніть увагу! Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявив, що Україні F-16 потрібні, щоб провести успішний наступ. Мінімальна бажана кількість – дві авіабригади.

Чи може Україна отримати винищувачі F-16

Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила партнерів надати нашій державі сучасні винищувачі, зокрема F-16.

Відразу після повідомлення про передачу ЗСУ американських танків, у мережі активно почали обговорення можливість поставок нашій країні літаків F-16. Втім, президент США Джо Байден відкинув таку ймовірність.

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