Заступник міністра національної оборони країни Войцех Скуркевич повідомив, що наразі Польща не веде переговорів про передачу Україні винищувачів F-16.
Увага Ексглава Пентагону закликав США терміново передати Україні винищувачі F-16 і ракети ATACMS
Що цьому передувало
Попередньо опозиційні політики жваво обговорювали, що польська сторона, ймовірно, розглядатиме можливість передачі Україні польських винищувачів F-16 замість МіГ-29.
Ініціював обговорення депутат лівих Павел Крутул, який входить до комісії Сейму з питань оборони. Він також вважає можливу передачу літаків F-16 українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".
Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі А-16 замість російських МіГ-29, це означатиме, що ми роззброюємось,
– написав польський депутат у твітері.
На цей пост відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Суркевич.
"Немає теми передачі польських А-16", – коротко відповів Суркевич.
Міністр оборони Польщі повідомив, що наразі не ведуться перемовини щодо передачі Україні винищувачів / Скриншот
Чи може Україна отримати винищувачі F-16
- Від початку повномасштабного вторгнення Україна просила партнерів надати нашій державі сучасні винищувачі, зокрема F-16.
- Відразу після повідомлення про передачу ЗСУ американських танків, у мережі активно почали обговорення можливість поставок нашій країні літаків F-16. Втім, президент США Джо Байден відкинув таку ймовірність.
До теми У Білому домі прокоментували позицію Байдена щодо F-16
- Водночас президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість передачі Україні сучасних винищувачів та наголосив, що тема літаків не є табуйована.
- Крім того, про готовність надати Україні винищувачі F-16 оголосили Нідерланди.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що авіація може змінити хід війни на користь України.