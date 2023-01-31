Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі наголосив на тій допомозі, яку вже надають Україні Сполучені Штати. Також він згадав про надання танків Abrams.

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Надається багато можливостей, які будуть надіслані в найближчі тижні та місяці. Види можливостей, які будуть критично важливі для того, щоб допомогти українцям у боях взимку, а також у таких бойових діях, які, як ми очікуємо, вони будуть вести навесні,

– заявив Джон Кірбі.

Окрім того, координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що не вважає, що рішення щодо танків Abrams було ухвалене пізно, зважаючи на повідомлення Росії про захоплення нею території на Сході України. За словами Кірбі:

рішення щодо танків, яке ухвалили не тільки США, але й німці, а до цього — британці, було розроблене, щоб допомогти Україні у боях, які очікуються навесні 2023 року;

це був один з тих випадків, коли США намагаються спрогнозувати види потреби України, коли погода покращиться;

можуть чекати, що тоді росіяни спробують перейти в наступ.

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Що відомо про винищувачі F-16 від США