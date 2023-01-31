Так, журналістка "Голосу Америки" Юлія Ярмоленко запитала Байдена, чи нададуть Україні винищувачі F-16. Американський лідер відповів "ні".

До теми Байден заявив, що США не постачатимуть Україні винищувачі F-16, – AFP

Байден міг не почути

Однак потім з'явилось відео цього моменту. На кадрах видно, що Байден виходив з гелікоптера, на кілька хвилин підійшов до преси і особливо не уточнював свою відповідь. Довкола був гамір журналістів, тому політик справді міг просто не розчути питання.

Відповідь Байдена про винищувачі: відео

США не виключали постачання винищувачів

Тим більше раніше в Білому домі зазначали, що не виключають жодних поставок озброєнь для України, зокрема, й F-16. Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявляв, що США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів з Києвом та його союзниками.

Видання Politico писало, що у Пентагоні вже обговорюють питання відправки в Україну винищувачів F-16. Однак остаточного рішення ще не ухвалено, хоча неназвані джерела подейкували, що США не мають бути проти.

Зверніть увагу! Ймовірно, питання передачі Україні винищувачів можуть обговорити під час наступної зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого.