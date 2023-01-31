Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил ту помощь, которую уже оказывают Украине Соединенные Штаты. Также он упомянул о предоставлении танков Abrams.
Заметьте Полковник ВСУ сказал, какое минимальное количество истребителей F-16 нужно Украине для наступления
Что известно об истребителях от США
Предоставляется множество возможностей, которые будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Виды возможностей, которые будут критически важны для того, чтобы помочь украинцам в боях зимой, а также в таких боевых действиях, которые, как мы ожидаем, будут вести весной,
– заявил Джон Кирби.
Кроме того, координатор Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что не считает, что решение о танках Abrams было принято поздно, учитывая сообщения России о захвате ею территории на Востоке Украины. По словам Кирби:
решение по танкам, которое приняли не только США, но и немцы, а до этого — британцы, было разработано, чтобы помочь Украине в боях, ожидаемых весной 2023 года;
это был один из тех случаев, когда США пытаются спрогнозировать виды потребности Украины, когда погода улучшится;
могут ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление.
Ответ Байдена на вопрос об истребителях: смотрите видео
Что известно об истребителях F-16 от США
- Буквально 29 января Politico написало, что в Минобороны США обсуждают вопросы отправление в Украину истребителей F-16. Однако окончательное решение еще не принято.
- Уже 30 января журналисты спросили президента США, будут ли Соединенные Штаты предоставлять Украине истребители. На что Джо Байден сказал: "Нет".
- Впоследствии СМИ предполагали, что президент США не расслышал вопрос. Ведь на улице был сильный шум. Однако теперь ясно, что Байден мог слышать вопросы.