Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники. Там заявили, что поскольку Украина готовится начать новое контрнаступление, чтобы отвоевать территорию весной, кампания в Министерстве обороны по истребителям набирает обороты.
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Что говорят чиновники США о предоставлении Украине истребителей
В СМИ отмечают, что после одобрения передачи Украине танков и систем ПВО Patriot у Киева появился оптимизм по предоставлению американских истребителей.
"Я не думаю, что мы против", – заявил чиновник министерства обороны США. Он также подчеркнул, что окончательного решения о предоставлении истребителей еще нет.
Он отметил, что Украина официально еще не просила предоставить ей F-16. Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности.
По информации другого источника, США могут понадобиться "недели", чтобы одобрить поставки собственных истребителей F-16 или одобрить реэкспорт из других стран.
Украина хочет получить современные истребители – F-16 или F-15 ВВС США или их европейские эквиваленты – немецкий Panavia Tornado или шведский Saab JAS 39 Gripen, чтобы заменить парк самолетов советских времен, говорится в материале.
Американские истребители F-16
- Истребитель F-16 относится к легким, это самолет четвертого поколения, стоящий на вооружении многих стран. Он был разработан в 1970-х годах, но его планер и двигатель – это оптимальное сочетание легкого истребителя, по словам эксперта.
- Сейчас ведутся серьезные дебаты вокруг передачи Украине истребителей F-16. Часть государств-союзников это всячески поддерживает. Но есть и те, кто опасается такого решения. Мол, это станет причиной эскалации.