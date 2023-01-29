Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники. Там заявили, что поскольку Украина готовится начать новое контрнаступление, чтобы отвоевать территорию весной, кампания в Министерстве обороны по истребителям набирает обороты.

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Что говорят чиновники США о предоставлении Украине истребителей

В СМИ отмечают, что после одобрения передачи Украине танков и систем ПВО Patriot у Киева появился оптимизм по предоставлению американских истребителей.

"Я не думаю, что мы против", – заявил чиновник министерства обороны США. Он также подчеркнул, что окончательного решения о предоставлении истребителей еще нет.

Он отметил, что Украина официально еще не просила предоставить ей F-16. Вашингтон и Киев рассматривают артиллерию, бронетехнику и наземные системы ПВО как более насущные потребности.

По информации другого источника, США могут понадобиться "недели", чтобы одобрить поставки собственных истребителей F-16 или одобрить реэкспорт из других стран.

Украина хочет получить современные истребители – F-16 или F-15 ВВС США или их европейские эквиваленты – немецкий Panavia Tornado или шведский Saab JAS 39 Gripen, чтобы заменить парк самолетов советских времен, говорится в материале.

Обратите внимание! Официальные лица озабочены тем, что у Украины заканчиваются ракеты для защиты своего неба. Как только арсенал ракет иссякнет, российские истребители смогут зайти в воздушное пространство Украины, рассказал участвовавший в дискуссиях представитель Министерства обороны.

Американские истребители F-16