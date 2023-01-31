На його думку, США мають затвердити надання Україні літаків. Тоді б ЗСУ отримали значну перевагу.

Важливо Жах для росіян: як винищувачі F-16 можуть змінити ситуацію в повітрі на користь України

Ексглава Пентагону пояснив, що у випадку, коли Україна вступатиме у загальновійськовий бій, нам буде потрібен не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря. Водночас Еспер висловив рішучу підтримку забезпеченню України високоточними ракетами великого радіусу дії.

Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб Сходу України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики Shahed, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані

– вказав колишній міністр.

Чи є побоювання щодо ескалації

Окрім цього, Марк Еспер не погодився із заявами, що зміцнення військової допомоги Україні призведе до ескалації ситуації.

"Ми не можемо дозволити росіянам впливати на наші рішення, брязкати зброєю і стримувати самих себе. Замість того, аби реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових", – додав Еспер.

Як F-16 допоможуть України

Дослідник аналітичного центру RUSI в Лондоні Джастін Бронк сказав, що українські ВПС значно виграють від західних винищувачів з точки зору летального результату повітря – повітря і потенційно повітря – земля.

Але він зазначив, що винищувачі все одно будуть піддаватися високому ризику від російських ракет "земля – повітря". Зокрема, російські ракети будуть змушувати українців літати дуже низько поблизу лінії фронту, що "значно зменшить ефективну дальність польоту ракет і обмежить варіанти удару".

Винищувачі F-16 для України