По его мнению, США должны утвердить предоставление Украине самолетов. Тогда бы ВСУ получили значительное преимущество.

Важно Ужас для россиян: как истребители F-16 могут изменить ситуацию в воздухе в пользу Украины

Экс-глава Пентагона пояснил, что в случае, когда Украина будет вступать в общевойсковое сражение, нам потребуется не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. В то же время Эспер выразил решительную поддержку предоставления Украине высокоточных ракет большого радиуса действия.

Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь Востока Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки Shahed, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы да что угодно. Надо иметь точное оружие на большие расстояния,

– указал бывший министр.

Есть ли опасения по поводу эскалации

Кроме того, Марк Эспер не согласился с заявлениями, что укрепление военной помощи Украине приведет к эскалации ситуации.

"Мы не можем позволить россиянам влиять на наши решения, бряцать оружием и сдерживать самих себя. Вместо того чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных", – добавил Эспер.

Как F-16 помогут Украине

Исследователь аналитического центра RUSI в Лондоне Джастин Бронк сказал, что украинские ВВС значительно выиграют от западных истребителей с точки зрения летального исхода "воздух – воздух" и потенциально "воздух – земля".

Но он отметил, что истребители все равно будут подвергаться высокому риску от российских ракет "земля – воздух". В частности, российские ракеты будут заставлять украинцев летать очень низко вблизи линии фронта, что "значительно снизит эффективную дальность полета ракет и ограничит варианты удара".

Истребители F-16 для Украины.