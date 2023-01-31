Как отмечается в издании, это произойдет на фоне дебатов среди союзников Украины. Некоторые государства до сих пор сомневаются в том, стоит ли передавать нашему войску истребители, чтобы успешнее противостоять России на поле боя.

Читайте также Жданов сравнил F-16 с российскими МиГ-29 и Су-35: каковы преимущества американского истребителя

Резников настаивает на истребителях

Известно, что советник министра обороны Алексея Резникова в пятницу, 27 января, заявил, что Украина будет настаивать на западных истребителях четвертого поколения. Именно такой F-16. Обсуждать эту тему с партнерами стало легче после решения о передаче танков Leopard и Abrams.

И пока в США категорично не готовы идти на такой шаг, другие страны-союзники не видят в этом ничего аномального. Так, Франция и Польша, похоже, готовы удовлетворить любой запрос Украины, отмечают в издании. Более того, журналистам Макрон накануне заявил, что "по определению ничто не исключено", когда говорится о военной помощи.

В то же время, он отметил, что любой шаг по передаче оружия зависит от ряда факторов. Среди них – необходимость избегать эскалации. Кроме того, Украина должна гарантировать, что самолет "не коснется российской земли".

Добавим, что Резников во время визита в Париж встретится также со своим коллегой Себастьяном Лекорню.

Сколько истребителей нужно Украине