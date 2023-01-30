Однако военный эксперт Юрий Федоров убежден: мотивы совсем другие. Прежде всего это нежелание помочь Украине полностью разгромить русскую армию. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

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Россию хотят сохранить

Да, Германия выступает за то, чтобы не допустить поражения Украины. Страна стремится, чтобы мы рано или поздно при поддержке западных стран добились победы над агрессором. Вопрос лишь в том, говорит Федоров, каково ее видение. Для Германии победа Украины не предполагает полного разгрома русской армии. По его словам, немцы хотят сохранить Россию важным субъектом международных отношений в Европе, фактором безопасности, поставщиком достаточно дешевых энергоресурсов.

Вероятнее, смысл не в том, чтобы сдержать Россию от применения ядерного оружия – это большее задание США, а в том, чтобы его сохранить,

– предполагает военный эксперт.

Такое видение наталкивается на сопротивление определенных кругов в Германии и позиции союзников – Польши, стран Балтии и других европейских стран. "Действующее руководство Германии это ставит в достаточно сложное положение", – отмечает Федоров.

Что касается поставок самолетов, отмечает военный эксперт, решающее слово принадлежит США. Речь идет об F-15, F-16 и других видах вооружения, которых у Германии просто нет.

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