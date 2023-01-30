Однак військовий експерт Юрій Федоров переконаний: мотиви зовсім інші. Передовсім це небажання допомогти Україні повністю розгромити російську армію. Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

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Росію хочуть зберегти

Так, Німеччина виступає за те, щоб не допустити поразки України. Країна прагне, щоб ми рано чи пізно за підтримки західних країн досягли перемоги над агресором. Питання лише в тому, каже Федоров, яким є її бачення. Для Німеччини перемога України не передбачає повний розгром російської армії. За його словами, німці хочуть зберегти Росію важливим суб'єктом міжнародних відносин у Європі, фактором безпеки, постачальником достатньо дешевих енергоресурсів тощо.

Імовірніше, сенс не в тому, щоб стримати Росію від застосування ядерної зброї – це більше завдання США, а в тому, щоб її зберегти,

– припускає військовий експерт.

Таке бачення наштовхується на спротив певних кіл в самій Німеччині та позиції союзників – Польщі, країн Балтії та інших європейських країн. "Чинне керівництво Німеччини це ставить у доволі складне становище", – зауважує Федоров.

Що ж до постачання літаків, зауважує військовий експерт, вирішальне слово належить США. Мовиться про F-15, F-16 та інші види озброєння, яких у Німеччини просто немає.

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