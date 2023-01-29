Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.
Достойно внимания "Я буду говорить по телефону с Путиным": Шольц уверен, что с Россией все еще можно договориться
Германия против предоставления Украине современных истребителей
Комментируя призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника к предоставлению истребителей, Шольц предостерег "вступление в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".
"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков в Киев.
Также он заявил, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.
Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО.
– отметил Шольц.
В заключение он добавил, что "не допустит такой эскалации".
Шольц верит, что с Путиным можно договориться
- Канцлер Германии Олаф Шольц все еще верит, что с российским диктатором Владимиром Путиным можно о чем-то договориться.
- Однако он также отметил, что последние телефонные разговоры с Путиным происходили не на "вежливых тонах". То есть Кремль совсем не заинтересован в мире.
- По словам Шольца, российский диктатор повторял как мантру, имеющую право на захват соседней страны.
- В Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявили, что Шольц, которого критиковали за нерешительность в вопросе передачи западных танков Украине, на самом деле сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу в такую помощь. В частности, именно он убедил в необходимости поставки американских танков президента США Джо Байдена, который сомневался в том, что нужно делать.
- Напомним, что Германия таки приняла долгожданное для Украины решение по поставке Leopard 2. От Берлина наши военные получат роту таких танков.