Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

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Германия против предоставления Украине современных истребителей

Комментируя призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника к предоставлению истребителей, Шольц предостерег "вступление в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", – подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков в Киев.

Также он заявил, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО.

– отметил Шольц.

В заключение он добавил, что "не допустит такой эскалации".

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