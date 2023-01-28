В Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявили, что Шольц, критикуемый за нерешительность в вопросе передачи западных танков Украине, на самом деле сыграл ключевую роль в снятии неофициального табу на такую помощь. В частности, именно он убедил в необходимости поставки американских танков президента США Джо Байдена, который сомневался в том, что нужно это делать.
Заметьте Германия может передать истребители, но через некоторое время, – Подоляк
Германия не хочет, чтобы война не приблизилась к ее границам
По словам Шольца, приоритетом правительства остается безопасность Германии.
Наша цель ясна – в России не должно получиться расширить границы применением силы,
– заявил канцлер.
Он также добавил, что немцы хотят "мира в Европе и чтобы война не становилась ближе". Внешнеполитический курс Германии основывается на трех принципах:
- гуманитарная, финансовая и военно-техническая поддержка Украины;
- предотвращение эскалации конфликта, перерастания его в войну между Россией и НАТО;
- тесная координация всех действий с союзниками и партнерами во главе с США.
Шольц отметил, что с начала нападения России на Украину правительство Германии принимает взвешенные решения, всегда согласовывающиеся на международном уровне. Он напомнил, что "страшную, жестокую и бессмысленную войну" в Украине спровоцировал именно президент России Владимир Путин.
Стоит прочесть Байден или Шольц: кто первым решил предоставить Украине танки
Больше о помощи Украине от Германии
- Германия таки приняла долгожданное для Украины решение по поставке Leopard 2. От Берлина наши военные получат роту таких танков.
- В то же время на фоне передачи Украине танков Leopard 2 исключила поставки истребителей. Также страна не будет привлекать своих бойцов в войне в Украине ни сейчас, ни в будущем.
- Президент Владимир Зеленский поговорил с канцлером Олафом Шольцом после объявления о передаче по Украине Leopard. Шольц заявил, что передавать оружие в Украину – это правильно, но хочет избежать эскалации войны.