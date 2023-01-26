Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, сейчас есть абсолютно корректное поведение Германии по передаче Украине всего необходимого.

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В чем ошибка Германии по отношению к России

Подоляк считает, что мы должны справедливо относиться к Германии. Потому что она проделала колоссальную работу над собой. Раньше это была страна, которая адвокатировала Россию в Европе. То есть в Берлине говорили о том, что Москву нужно приобщить к европейским рынкам, сделать ее партнером.

По его словам, немцы думали, что, если они втянут Россию в европейский бизнес, интегрируют ее в сырьевую и другие виды экономики, то Москва будет заинтересована в том, чтобы обезопасить Европу не только от каких-либо масштабных, но и локальных конфликтов.

Просто мы с вами понимаем природу России как таковой. Для России как раз таки нет экономики – есть сверхприбыли для того, чтобы купить яхту, но экономики, как инструмента влияния, не существует,

– подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что для россиян существует только такой инструмент влияния, как война, шантаж, политическое убийство, вмешательство и пропагандистская работа. Потому что они руководствуются принципом "разделяй и властвуй", который построен на насилии, так как это природа российской государственности.

Ведь, объяснил Подоляк, насилие – единственный шанс для их существования. Потому что так Россия контролирует свое внутреннее пространство. В частности, власти говорят своему населению, что они живут в грязи, зато у них есть величие России. То есть, она продает это как концепцию сдерживания внутренних противоречий.

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Действительно ли Германия не передаст Украине истребители

Он подчеркнул, что Германия, особенно Олаф Шольц, эволюционно менялись, хотя и не так быстро, как нам бы хотелось. Украинцы же принимают решение довольно быстро, потому что понимают данное время лучше многих. Ведь мы молодое государство и можем быть эдаким поездом Европы, объяснить, что за все надо платить цену и нужно очень быстро принимать решения.

По его мнению, немцы поняли, что концепция втянуть Россию в Европу была ошибкой. Как и то, чтобы вообще иметь с ней партнерские отношения и делать россиян партнерами в своих бизнесах. Берлин сейчас попытается искупить эту ошибку и восстановить правильные информационные нарративы в Европе, а именно – что безопасность может быть только без России, и только при ослабленной Москве.

Потому, по словам советника главы Офиса Президента, заявление Шольца о том, что Германия не предоставит Украине истребители, не следует воспринимать как категорический отказ.

Вот "нет-нет-нет", переводя с немецкого – это значит "да-да-да", только через определенное время,

– считает Подоляк.

Он добавил, что сейчас у нас есть абсолютно корректное поведение Германии с точки зрения передачи Украине всего необходимого.

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