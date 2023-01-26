Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, уже происходит большая война, поэтому необходимо помогать Украине ее остановить.

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Эра сомнений заканчивается

Михаил Подоляк убежден, что уже произошел окончательный перелом в поставках оружия для Украины. По его мнению, уже все поняли, что происходит большая война, а какой-то эскалации не будет, потому что она уже состоялась.

Все, перелом окончательно состоялся. Еще есть какой-то отголосок страха эскалации, но уже все поняли, что никакой эскалации не будет, что эскалация уже есть в полном объеме, уже есть большая война и нужно все давать Украине здесь и сейчас,

– сказал Подоляк.

По словам политика, заканчивается эра сомнения в предоставлении оружия для Украины, а страны, имеющие необходимое оружие, практически перестали бояться.

"Танки – это такая прямая заявка. Эра страха перед эскалацией закончилась. Теперь будет эра насыщения Украины всем необходимым, чтобы дойти до финала в этой войне", – отметил советник главы ОП.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Комментируя ядерные угрозы России, Подоляк убежден, что России не разрешат ее применить. По его словам, ядерный клуб, включая Китай и Индию, четко зафиксировал, что они не позволят ей этого сделать, поскольку это "обнулит" человеческую цивилизацию.

Все, что конвекционно – будет использовано, Украина все получит, на любом этапе войны будем иметь необходимые нам инструменты,

– отметил Подоляк.

Единственной проблемой для Украины в вопросе поставки оружия остается логистика доставки. Сейчас самое главное – это организовать процесс доставки оружия и обучения конвейерно.

Сколько танков стоит ждать

Советник главы Офиса Президента сомневается в целесообразности разговоров о количестве переданных Украине танков в настоящее время, ведь процесс переговоров и поставок продолжается, а потому сейчас это бессмысленно. Зато Подоляк сказал, что к началу весны Украине нужно 350 – 400 танков для того, чтобы сформировать танковые бригады, которые могли бы освобождать территории Украины от врагов.

Если официально заявлено уже о примерно 120 танках, но нам, учитывая момент, нужно 350 – 400 танков для формирования конкретных танковых штурмовых бригад, то я думаю, что мы на эту цифру и выйдем.

– сказал Подоляк.

Украина пытается максимально быстро организовать этот процесс, чтобы к середине весны иметь сформировавшиеся бригады.

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