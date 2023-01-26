Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, вже відбувається велика війна, а тому необхідно допомагати Україні її зупинити.

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Ера сумнівів закінчується

Михайло Подоляк переконаний, що вже стався остаточний перелам у питанні постачання зброї для України. На його думку, вже всі зрозуміли, що відбувається велика війна, а якоїсь ескалації не буде, бо вона вже також відбулась.

Все, перелам остаточно встався. Ще є якийсь відголос страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, що ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна й треба все давати Україні тут і зараз,

– сказав Подоляк.

За словами політика, закінчується ера сумнів щодо надання зброї для України, а країни, які мають необхідну зброю, практично перестали боятись.

"Танки – це така пряма заявка. Ера страху перед ескалацією закінчилась. Тепер буде ера насичення України всім необхідним, щоб дійти до фіналу в цій війні", – зазначив радник голови ОП.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Коментуючи ядерні погрози Росії, Подоляк переконаний, що Росії не дозволять її застосувати. За його словами, ядерний клуб, включно із Китаєм та Індією, чітко зафіксував, що вони не дозволять їй цього зробити, оскільки це "обнулить" людську цивілізацію.

Все, що конвекційне – буде використано, Україна все отримає, на будь-якому етапі війни будемо мати необхідні нам інструменти,

– зазначив Подоляк.

Єдиною проблемою для України в питанні постачання зброї, залишається логістика доставки. Зараз найголовніше – це організувати процес доставки зброї та навчання конвеєрно.

Скільки танків варто очікувати

Радник голови Офісу Президента сумнівається в доцільності розмов щодо кількості переданих Україні танків на цей час, адже процес перемовин та постачання триває, а тому зараз це не має сенсу. Натомість Подоляк сказав, що на початок весни Україні потрібно 350 – 400 танків для того, щоб сформувати танкові бригади, які б могли звільняти території України від ворогів.

Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350 – 400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо,

– сказав Подоляк.

Україна намагається максимально швидко організувати цей процес, щоб на середину весни мати сформовані бригади.

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