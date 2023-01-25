А також від того, коли наша держава отримає це озброєння. Про це розповів радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Для реалізації сценарію потрібна зброя

За його словами, Україна уже надала партнерському Альянсу і найменування необхідного озброєння, і його кількість, яка допоможе виграти війну. І дата Перемоги та реалізація її сценарію залежать від того, наскільки швидко наші військові отримають все необхідне.

Формула проста: хочете якнайшвидшого завершення війни – своєчасно дайте Україні більше зброї, якої ми просимо,

– підкреслив радник ОП.

Ключовий сценарій завершення війни

Михайло Подоляк також розповів. які перспективи чекають на Росію і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі.

Так, найближчим часом, на його думку, країна-агресорка вдасться до певних наступальних дій. Однак через це вона втратить багато особового складу, сил і засобів. Ба більше, в межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ, вона зазнає декілька суттєвих поразок.

І саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними,

– підкреслив Подоляк.

Далі майбутнє країни терористки ставатиме все темнішим. Так, радник ОП прогнозує, що росіяни будуть рятуватися втечею та отримуватимуть все більше 200-х. Через це, на його думку, по вулицях Росії прокотиться хвиля протестів, які тепер будуть не політичного, а соціального характеру через втрачених на війні близьких. Натомість силові вертикалі ослабнуть і почнуть швидко занепадати.

Разом з тим буде все більшою ставатиме тріщина в оточенні російського диктатора, а у провалах на фронті шукатимуть винних. Згодом розпочнеться й неконтрольована політична трансформація, а далі – розпад. Деякі суб’єкти цієї держави отримають шанс стати самостійними і, на думку Подоляка, зможуть це зробити.

На завершальному ж етапі цього сценарію новий, тимчасово сформований уряд Росії почне реальні переговори щодо: