А также от того, когда наше государство получит это вооружение. Об этом рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Достойно внимания Железный кулак для наступления ВСУ: как танки Leopard и Abrams помогут уничтожать оккупантов

Для реализации сценария нужно оружие

По его словам, Украина уже предоставила партнерскому Альянсу и наименование необходимого вооружения, и его количество, которое поможет выиграть войну. И дата Победы и реализация ее сценария зависят от того, насколько быстро наши военные получат все необходимое.

Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которого мы просим,

– подчеркнул советник ОП.

Ключевой сценарий завершения войны

Михаил Подоляк тоже рассказал, какие перспективы ждут Россию и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

Так, в ближайшее время, по его мнению, страна-агрессорка прибегнет к определенным наступательным действиям. Однако из-за этого она потеряет много личного состава, сил и средств. Более того, в рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ, она потерпит несколько существенных поражений.

И именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в русской армии станут необратимыми,

– подчеркнул Подоляк.

Дальше будущее страны террористки будет становиться все темнее. Так, советник ОП прогнозирует, что россияне будут спасаться бегством и получать все больше 200-х. Поэтому, по его мнению, по улицам России прокатится волна протестов, которые теперь будут не политического, а социального характера из-за утраченных на войне близких. А силовые вертикали ослабеют и начнут быстро приходить в упадок.

Вместе с тем будет все большей становиться трещина в окружении российского диктатора, а в провалах на фронте будут искать виновных. Впоследствии начнется и неконтролируемая политическая трансформация, а дальше – распад. Некоторые субъекты этого государства получат шанс стать самостоятельными и, по мнению Подоляка, смогут сделать это.

На завершающем же этапе этого сценария новое, временно сформированное правительство России начнет реальные переговоры об: