Об этом для 24 Канала заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Он отметил, что без западных танков, тяжелых БМП, украинским войскам было бы трудно освобождать территории.

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"Конечно, украинская армия выполнила бы задачу, но с новым вооружением это будет сделать легче. Гораздо легче уничтожать российских оккупантов", – отметил Самусь.

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Вызов для ВСУ

По словам эксперта, если говорить конкретно о номенклатуре техники, то с точки зрения оптимизации и унификации лучше бы был один вид боевого танка. К примеру, Leopard 2. Самусь отметил, что все остальные страны могли бы помогать финансово удерживать их.

Если же говорить, что Украина может получить три основных вида боевых танков (Франция говорила о возможности передачи Leclerc), то это может быть вызовом для ВСУ с точки зрения организации системы технического обеспечения, ремонтной базы, подготовки специалистов и экипажей, технического персонала и даже тактики использование, – считает Самусь.

Он отметил, что это танки разной философии. То есть, их создавали на основе подходов каждой страны к доктрине использования танков как вида вооружений.

Самусь рассказал, что у Украины может скоро появиться танковая бригада Leopard. Это около 100 единиц техники. Кроме того, как добавил эксперт, может появиться батальон Abrams и, возможно, батальон Challenger.

"Их можно использовать на разных направлениях. Главное – определить для них правильные сектора использования", – сказал военный эксперт.



Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 Канала

Танков Leopard может быть больше

Самусь считает, что Украина может получить больше Leopard, чем уже объявили. Он отметил, что до того, как Германия разрешила передать и свои танки, и те, которые есть в других странах, Польша говорила о 14 танках. Финляндия и Норвегия говорили о подобной помощи. Швеция тоже сделала заявление о предоставлении собственных модификаций танков.

По словам эксперта, если взять европейскую коалицию, то даже без Германии Украине могут предоставить бригаду танков. Далее говорится о собственной немецкой бригаде, которая будет второй.

Она может постепенно поступить в течение полугода. Первую бригаду было бы прекрасно получить в течение первых двух месяцев, чтобы мы до весны имели железный кулак для проведения своих наступательных операций. Нам нужны танки уже сейчас, – подчеркнул Самусь.

Результат будет на поле боя

Относительно Abrams, Самусь сказал, что непонятно, насколько координация поставок. Он надеется, что ВСУ готовы получить 2 бригады Leopard и одну бригаду Abrams, создать под них отдельную систему и использовать в отдельных направлениях.

"У нас много говорят, что Abrams слишком сложны и дороги в обслуживании, потребляют много топлива. На самом деле это все так, но последние модификации Abrams очень надежны. Не факт, что будут приносить нашим техникам больше проблем, чем Leopard", – сказал Самусь.

Он добавил, что каждый танк покажет себя на поле боя. По мнению Самуся, США ограничатся батальоном танков для Украины.

"Или если британцы в свои 14 танков дадут еще 14, то будет еще один батальон Challenger. Тогда можно будет делать американо-британскую группу, которая будет действовать отдельно от немецкой части танковых войск", – сказал эксперт.