Очевидно, Канада разом з іншими державами цивілізованого світу вирішила приєднатися до так званої танкової коаліції. ЗМІ повідомляють, що ця країна може передати українській армії близько 4 танків, однак це рішення ще не ухвалено остаточно.
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Коли оголосять про це рішення
Ймовірно, про передачу Києву танків Канада може оголосити уже сьогодні – себто 26 січня. Відомо, що це найстаріше озброєння, яке є у цієї держави. Власне, його Канада закупила у Нідерландів під час афганської війни.
За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене,
– мовиться у матеріалі.
Водночас там згадано попередню заяву прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який констатував, що Канада поки не братиме зобов'язань щодо відправлення в Україну танків. Однак він також під час тієї промови сказав, що Канада дуже ретельно придивляється до того, що ще може зробити для підтримки ЗСУ.
Допомога від партнерів: останні новини
- Не так давно відбулась зустріч союзників України у місті Рамштайні. На ній було вирішено, що Канада відправить в нашу державу дві сотні броньованих автомобілів Senator. За словами експертів, вони суттєво посилять можливості воїнів ЗСУ на полі бою.
- Окрім того, у Білому домі розповіли, скільки може тривати процес постачання Abrams в Україну. За словами високопоставлених чиновників США, цей процес може відбуватись упродовж декількох місяців. Власне, наші військові повинні навчитись, як правильно керувати цією технікою.
- Водночас Німеччина нарешті ухвалила доленосне для нашої держави рішення про надання Збройним Силам танків Leopard 2. Ймовірно, вони прибудуть у нашу державу до трьох місяців. Проте для широкого загалу все ще достеменного невідомо, про яку саме кількість одиниць військової техніки йдеться.