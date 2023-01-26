Очевидно, Канада разом з іншими державами цивілізованого світу вирішила приєднатися до так званої танкової коаліції. ЗМІ повідомляють, що ця країна може передати українській армії близько 4 танків, однак це рішення ще не ухвалено остаточно.

Читайте також Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

Коли оголосять про це рішення

Ймовірно, про передачу Києву танків Канада може оголосити уже сьогодні – себто 26 січня. Відомо, що це найстаріше озброєння, яке є у цієї держави. Власне, його Канада закупила у Нідерландів під час афганської війни.

За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалене,

– мовиться у матеріалі.

Водночас там згадано попередню заяву прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який констатував, що Канада поки не братиме зобов'язань щодо відправлення в Україну танків. Однак він також під час тієї промови сказав, що Канада дуже ретельно придивляється до того, що ще може зробити для підтримки ЗСУ.

Допомога від партнерів: останні новини