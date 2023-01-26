Очевидно, что Канада вместе с другими государствами цивилизованного мира решила присоединиться к так называемой танковой коалиции. СМИ сообщают, что эта страна может передать украинской армии около 4 танков, однако это решение еще не принято до конца.
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Когда объявят об этом решении
Вероятно, о передаче Киеву танков Канада может объявить уже сегодня – 26 января. Известно, что это самое старое вооружение, которое есть у этого государства. Собственно, его Канада закупила у Нидерландов во время афганской войны.
По словам высокопоставленных источников, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не было принято,
– говорится в материале.
В то же время там упомянуто предварительное заявление премьер-министра Джастина Трюдо, который констатировал, что Канада пока не будет брать обязательств по отправке в Украину танков. Однако он также сказал, что Канада очень тщательно присматривается к тому, что еще может сделать для поддержки ВСУ.
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- Не так давно состоялась встреча союзников Украины в Рамштайне. На ней было решено, что Канада отправит в наше государство две сотни бронированных автомобилей Senator. По словам экспертов, они существенно усилят возможности воинов ВСУ на поле боя.
- Кроме того, в Белом доме рассказали, сколько может занять процесс поставки Abrams в Украину. По словам высокопоставленных чиновников США, этот процесс может происходить несколько месяцев. Собственно, наши военные должны научиться правильно управлять этой техникой.
- В то же время Германия наконец-то приняла судьбоносное для нашего государства решение о предоставлении Вооруженным Силам танков Leopard 2. Вероятно, они прибудут в наше государство до трех месяцев. Однако для широких масс все еще точно неизвестно, о каком именно количестве единиц военной техники идет речь.