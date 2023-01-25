Как пишут западные СМИ, прежде чем танки Leopard 2 будут полностью готовы к эксплуатации, истечет 2 – 3 месяца.
Важно Зеленский узнал о решении Берлина по Leopard во время интервью: видео с моментом
По словам главы МИД Португалии Жоау Гомеша Кравиньо, это будет зависеть от подготовки украинских экипажей. Дело в том, что Leopard очень технологичен, и только процесс обучения займет несколько недель.
После этого есть материально-технические препятствия, которые нужно решить вместе с союзниками, поэтому это займет два – три месяца,
– считает португальский дипломат.
Кравиньо не вдавался в подробности того, сколько из 37 португальских танков Leopard 2 могут быть отправлены в Украину.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.
Украина получит танки Leopard
- 25 января Германия наконец приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту танков Leopard.
- Украина особенно заинтересована в получении танков Leopard. В Европе их более 2000 единиц, и они находятся на вооружении 13 стран. Однако для реэкспорта потребовалось разрешение Берлина, которое Украина наконец-то получила.
- Европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на 2 батальона. США хотят обеспечить еще один танковый батальон.