Канцлер Германии Олаф Шольц наконец-то принял судьбоносное для Украины решение о передаче нашему государству мощных танков. Во время интервью Sky News главе нашего государства сообщили это радостное известие.
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Зеленский сначала не понял, что произошло
Собственно, во время разговора журналистка сказала, что в Украину уже направляются танки из Европы. На это украинский лидер ответил, что, мол, "еще нет". Потом кто-то за кадром ему подтвердил, что Германия дала зеленый свет на поставку танков украинской армии.
Реакция президента Зеленского на новость о предоставлении танков ВСУ: смотрите видео
В то же время Зеленский в этом же интервью подчеркнул, что чрезвычайно важным для нашего государства является вопрос количества боевой техники и времени. Собственно, это вопрос, когда именно эти танки прибудут в наше государство.
Если мы говорим с вами открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют для Украины важную роль.
– сказал президент.
Запад продолжает предоставлять ВСУ оружие: последние новости
- 25 января стало также известно, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение о предоставлении украинской армии танков M1 Abrams. Он отметил, что эта техника чрезвычайно боеспособна и поможет Украине освободить территории от российских оккупантов. В то же время он констатировал, что украинские военные прямо сейчас готовятся к очередному контрнаступлению.
- Также следует сказать, что Украина получит от партнеров бронеавтомобили Bradley и CV90. Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь подчеркнул, что эта техника – это совсем другой уровень вооружения, чем БМП, к которым привыкли украинские военные.
- К этой теме напомним, что министр обороны Алексей Резников разговаривал с главой Пентагона Ллойдом Остином. После этого диалога с американским коллегой он написал, что Украину ожидает немало хороших новостей. Собственно, можно предположить, что Резников намекал на положительное решение Германии относительно передачи нашему государству танков.