Канцлер Германии Олаф Шольц наконец-то принял судьбоносное для Украины решение о передаче нашему государству мощных танков. Во время интервью Sky News главе нашего государства сообщили это радостное известие.

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Зеленский сначала не понял, что произошло

Собственно, во время разговора журналистка сказала, что в Украину уже направляются танки из Европы. На это украинский лидер ответил, что, мол, "еще нет". Потом кто-то за кадром ему подтвердил, что Германия дала зеленый свет на поставку танков украинской армии.

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В то же время Зеленский в этом же интервью подчеркнул, что чрезвычайно важным для нашего государства является вопрос количества боевой техники и времени. Собственно, это вопрос, когда именно эти танки прибудут в наше государство.

Если мы говорим с вами открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют для Украины важную роль.

– сказал президент.

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