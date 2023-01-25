Также появилась информация о возможной поставке и американских современных танков Abrams. Однако на этом помощь не останавливается.

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Украину ждут хорошие новости

В частности, министр обороны Алексей Резников в своем твиттере анонсировал вскоре больше хороших новостей. Об этом он сообщил после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.

Во время нее министры обсудили результаты заседания в формате "Рамштайн", а также усиление украинской армии. Не обошли и тему поставки нашему государству танков и технического обслуживания нового вооружения.

В скором времени будет объявлено больше хороших новостей. У нас есть полное доверие и сильная поддержка США. Вместе к победе!

– написал Алексей Резников.

Многие страны готовы предоставить Украине оружие

Следует отметить, что с начала 2023 года партнеры Украины наращивают военную поддержку нашего государства. По результатам последней встречи в формате "Рамштайн" 12 стран договорились, что передадут Украине около 100 танков Leopard 2. Среди них Польша, Испания, Португалия, Нидерланды и другие.

Также в администрации президента США рассматривают возможность передать Украине около 30 танков M1 Abrams, хотя в Пентагоне пока это не подтвердили. Более того, 19 января Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов, который будет включать, в частности, боеприпасы NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger.



Основные характеристики танков Leopard / Инфографика 24 Канала

Танки Leopard 2 для Украины: последние новости