Однако длительное время без зеленого света от Германии, являющейся производителем этих машин, осуществить такую передачу никто не мог. Но в конце января в ЕС и США начали говорить, что Берлин не будет блокировать передачу от других стран Leopard 2 Украине.

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Германия не будет блокировать экспорт танков

Об этом, в частности, сообщил на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он заявил, что на Совете ЕС состоялся обмен мнениями по поставкам Украине современных танков, однако координационная работа проходит в рамках заседаний "Рамштайн".

Другие страны, желающие экспортировать танки Leopard, могут это делать. Германия не блокирует экспорт танков Leopard,

– сказал Жозеп Боррель.

Теперь страны, которые хотели предоставить Украине немецкие современные танки для борьбы, смогут это сделать.

Также Жозеп Боррель подчеркнул, что кроме танков нужно учитывать и другие обязательства, которые были озвучены на встрече "Рамштайн" 20 января. Это необходимо для повышения военной поддержки Украины с помощью многих других средств.

Отметим, что по поводу передачи Leopard высказался и представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он отметил, что новостей от Германии по поводу поставки танков нашим защитникам можно ожидать в ближайшие дни.



Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 канала

Предоставление Украине современных танков Leopard

На заседании "Рамштайна" 20 января при обсуждении военной помощи Украине министр обороны США Ллойд Остин призвал не замедлять темпы в оказании поддержки Украине, а наоборот, увеличить поставки оружия. Ведь, по его мнению, именно сейчас – переломный момент войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что между союзниками нет единодушного мнения относительно предоставления Украине современных танков. Вместе с тем он сообщил, что поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard в Германии. Это нужно, чтобы они могли "действовать быстро" в случае "положительного решения" о предоставлении этих танков нашим военным.

Интересно, что незадолго до заседания появилась информация об ультиматуме Шольца США. Якобы Германия готова поставлять свои танки, но только после того, как Штаты предоставят и свои танки Abrams. Министр обороны Германии опроверг эту информацию.

22 января в Польше решили действовать и заявили, что допускают создание коалиции по передаче Украине современных танков без Германии. По словам премьера Матеуша Моравецкого, Польша не будет пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью.

В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет препятствовать Польше, если она захочет предоставить танки Leopard Украине. При этом она подчеркнула, что Варшава еще не обращалась к Берлину с просьбой разрешить предоставить эти танки Украине.