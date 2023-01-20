Встреча в формате Рамштайна началась утром 20 января. Перед участниками выступил Ллойд Остин. Глава Пентагона заявил, что в войне наступает переломный момент.

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Кроме того, Остин подчеркнул, что это решающее десятилетие для всего мира. Глава Пентагона добавил, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько нужно.

После заседания Остин и Марк Милли – глава объединенного комитета начальников штабов США – дали совместную пресс-конференцию. Они подытожили встречу 20 января.

Результат встречи в формате Рамштайн 20 января: смотрите видео

Брифинг по "Рамштайну": пообещавший Запад Украине

Ллойд Остин сказал, что рад начать этот год с углубления помощи нашему государству. С каждым днем Запад будет только углублять помощь и США будут играть в этом вопросе ведущую роль. Этот пакет помощи, который был принят по итогам "Рамштайна", можно оценить в 2,5 миллиарда долларов. Собственно, Запад передаст ВСУ 8 ЗРК Avenger и ракеты для систем NASAMS.

Кроме того, в этом пакете будут бронетехника и артиллерия. Партнеры предоставят 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker и 350 внедорожников HMMWV. В то же время ВСУ получают тысячи артиллерийских снарядов.

HMMWV. В то же время ВСУ получают тысячи артиллерийских снарядов. Остин отметил, что Украине важно защитить свое воздушное пространство от вражеских ракет и дронов. Именно поэтому разные страны нам предоставят системы ПВО. В частности, следует ожидать установок Patriot от Германии и Нидерландов.

Заметим также, что Великобритания предоставит ВСУ основные боевые танки Challenger, а Швеция и Дания – гаубицы. Латвия передаст украинской армии вертолеты, а Эстония – 155 миллиметровые боеприпасы. И другие партнеры предоставят другое вооружение для того, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, отразив агрессию России.

Зеленский призвал не терять время

Владимир Зеленский выступил перед участниками встречи в видеоформате. Президент поблагодарил за помощь и подчеркнул, что Украина нуждается в оружии. Важно не терять время, потому что он – оружие врага.

Президент добавил, что он может сотни раз поблагодарить партнеров. Это будет совершенно справедливо и честно. В то же время сотни благодарностей – это не сотни танков.

"Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", - заявил президент.

Он призвал передать Украине истребители F-16.