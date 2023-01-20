Вопке Гукстра сообщил, что кабинет министров рассмотрит возможность поставки истребителей F-16, если Украина об этом попросит, пишет 24 канал.

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Табу нет

Глава МИД отметил, что правительство Нидерландов рассмотрит такой запрос "непредвзято". Также он добавил, что на поставку оборудования "нет табу". Есть опасения, что Россия начнет еще одно большое наступление в ближайшие месяцы.

Также он подчеркнул, что Нидерланды отправляет только то,что запрашивает Украина, и Киеву сейчас, прежде всего, нужно тяжелое вооружение, в том числе современные боевые танки.

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