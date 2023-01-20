Зеленский попросил не тратить попусту время, поскольку этим только воспользуется Россия. Нужно ускориться с помощью Украины, передает 24 канал.

Важно Встреча в Рамштайне началась: глава Пентагона заявил, что сейчас – переломный момент войны

Время – российское оружие,

– подчеркнул президент.

Сотни благодарностей – это не сотни танков

Глава государства признал, что можно сотни раз поблагодарить партнеров, и это будет абсолютно справедливо и честно. Однако добавил, что сотни благодарностей – это не сотни танков.

"Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии или зенитные ракеты, которые нужны для защиты людей от российских авиаударов", - добавил лидер.

Украине нужны истребители F-16

В конце речи Зеленский призвал партнеров принять важные решения. В частности, до следующего собрания в Рамштайне предоставить Украине ракеты большей дальности и истребители F-16.

Он подчеркнул, что у союзников есть силы, чтобы гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор и обеспечат победу.

Стартовала встреча "Рамштайн": что известно

От встречи в формате "Рамштайн" 20 января ожидается решение вопроса о поставках тяжелых танков Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал приятные новости по поводу "Леопардов".

Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего выступления подчеркнул, что сейчас переломный момент войны, поэтому партнеры продолжат поддерживать Украину.