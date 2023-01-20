Зустріч у форматі Рамштайн розпочалася вранці 20 січня. Перед учасниками виступив Ллойд Остін. Очільник Пентагону заявив, що у війні настає переломний момент.

Зверніть увагу Табу немає: Нідерланди готові передати Україні винищувачі F-16

Окрім того, Остін наголосив, що це – вирішальне десятиріччя для всього світу. Очільник Пентагону додав, що Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Після засідання Остін та Марк Міллі – голова об'єднаного комітету начальників штабів США – проводять спільну пресконференцію. Вони підсумували зустріч 20 січня.

Підсумок зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня: дивіться відео

Брифінг за "Рамштайном": що пообіцяв Захід Україні

Ллойд Остін сказав, що радий розпочати цей рік з поглиблення допомоги нашій державі. З кожним днем Захід лише поглиблюватиме допомогу та США відіграватимуть у цьому питанні провідну роль. Цей пакет допомоги, який ухвалили за підсумками "Рамштайну", можна оцінити у 2,5 мільярда доларів. Власне, Захід передасть ЗСУ 8 ЗРК Avenger, ракети для систем NASAMS.

Окрім того, в цьому пакеті буде бронетехніка та артилерія. Партнери нададуть 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker та 350 позашляхо виків HMMWV. Водночас ЗСУ отримують тисячі артилерійських снарядів.

Зеленський закликав не втрачати час

Володимир Зеленський виступив перед учасниками зустрічі у відеоформаті. Президент подякував за допомогу та наголосив, що Україна потребує зброї. Важливо не втрачати час, бо він – зброя ворога.

Президент додав, що він може сотні разів подякувати партнерам. Це буде абсолютно справедливо і чесно. Водночас сотні подяк – це не сотні танків.

"Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – заявив президент.

Він закликав передати Україні винищувачі F-16.