Також з'явилась інформація щодо можливого постачання й американських сучасних танків Abrams. Однак, на цьому допомога не зупиняється.
До теми "У нас є вікно можливостей до весни": підсумки нової історичної зустрічі у Рамштайні
На Україну чекають хороші новини
Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков у своєму твітері анонсував незабаром більше хороших новин. Повідомив він про це після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Під час неї міністри, зокрема, обговорили результати засідання у форматі "Рамштайн", а також посилення української армії. Не оминули й теми постачання нашій державі танків та технічного обслуговування нового озброєння.
Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Ми маємо повну довіру та сильну підтримку США. Разом до перемоги!
– написав Олексій Резніков.
Багато країн готові надати Україні зброю
Варто зазначити, що з початку 2023 року партнери України нарощують військову підтримку нашої держави. Так, за результатами останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" 12 країн домовились, що передадуть Україні близько 100 танків Leopard 2. Серед них Польща, Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші.
Також в адміністрації президента США розглядають можливість передати Україні близько 30 танків M1 Abrams, хоча в Пентагоні поки цього не підтвердили. Ба більше, 19 січня Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 мільярда доларів, який включатиме, зокрема, боєприпаси NASAMS і системи протиповітряної оборони Avenger.
Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу
Танки Leopard 2 для України: останні новини
- Тривалий час партнери України не могли попри бажання передати нашій державі танки Leopard 2, адже для цього потрібна була згода Німеччини. 24 січня вона таки дала "зелене світло" на постачання Україні іншими державами танків власного виробництва.
- Таке рішення запустило ланцюгову реакцію. Так, 24 січня до країн, які роздумують над постачанням Україні Leopard, доєдналися Норвегія та Нідерланди, а вже слідуючого дня про готовність надати танки заявили в Іспанії.
- Ба більше, 25 січня Німеччина повідомила, що й сама передасть Україні ці сучасні танки. Від Берліна наша держава отримає роту таких машин.