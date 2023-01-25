Известно, что администрация Байдена завершает планы отправить в Украину около 30 американских Abrams. Как отмечают чиновники, причастные к обсуждению, соответствующее заявление могут озвучить на этой неделе. Открытым остается только вопрос времени.

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Abrams будут, но не сразу

Следует понимать, что сроки фактической поставки Украине танков до сих пор неизвестны. Партнеры не дают нам оружие без предварительного прохождения обучения. Как правило, для овладения американскими танками требуется несколько месяцев. За это время военные получают необходимые навыки и знания, позволяющие эффективно использовать танки.

Передача танков Abrams может являться частью попытки разрешить дипломатический спор с Германией. Напомним, что Берлин на протяжении последних недель отмечал, что передаст Leopard тогда, когда свои танки направит Вашингтон.

Напомним, что США не торопились передавать танки. В Вашингтоне, хоть и не снимали с рассмотрения этот вопрос, официальные лица были несколько категоричны. К примеру, на прошлой неделе они заявили, что "сейчас не лучшее время отправлять 70-тонные танки M1 Abrams". Причин несколько, и они просты: танки дорогие, нуждаются в значительной подготовке.

Лед тронулся в вопросе передачи танков