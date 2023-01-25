Канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті ухвалив доленосне для України рішення про передачу нашій державі потужних танків. Під час інтерв'ю Sky News главі нашої держави повідомили цю радісну звістку.

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Зеленський спершу не зрозумів, що відбулося

Власне, під час розмови журналістка сказала, що до України уже прямують танки з Європи. На це український лідер відповів, що, мовляв, "ще ні". Потім хтось за кадром йому підтвердив, що справді Німеччина дала зелене світло на постачання танків українській армії.

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Водночас Зеленський у цьому ж інтерв'ю наголосив, що надзвичайно важливим для нашої держави є питання кількості бойової техніки та часу. Власне, це питання того, коли саме ці танки прибудуть у нашу державу.

Якщо ми говоримо з вами відкрито та чесно, то кількість танків та термін, коли вони можуть до нас доїхати, відіграють для України важливу роль,

– сказав президент.

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