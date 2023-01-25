Як пишуть західні ЗМІ, перш ніж танки Leopard 2 будуть повністю готові до експлуатації, мине 2 – 3 місяці.
Важливо Зеленський дізнався про рішення Берліна щодо Leopard під час інтерв'ю: відео з моментом
За словами голови МЗС Португалії Жоау Гомеша Кравіньо, це залежатиме від підготовки українських екіпажів. Річ у тім, що Leopard є дуже технологічним, і лише процес навчання займе кілька тижнів.
Після цього є матеріально-технічні перешкоди, які потрібно вирішити разом із союзниками, тому це займе два-три місяці,
– вважає португальський дипломат.
Кравіньо не вдавався в подробиці щодо того, скільки з 37 португальських танків Leopard 2 можуть бути відправлені в Україну.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.
Україна таки отримає танки Leopard
- 25 січня Німеччина нарешті ухвалила довгоочікуване для України рішення щодо танків Leopard 2. Від Берліна наша держава отримає роту танків Leopard.
- Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту був потрібен дозвіл Берліна, який Україна нарешті отримала.
- Загалом європейські країни планують передати Україні 80 основних бойових танків Leopard на 2 батальйони. А США хочуть забезпечити ще один танковий батальйон.