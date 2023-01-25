Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы. Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин, ссылаясь на представителей Белого дома.
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Сколько времени это займет
По словам высших должностных лиц администрации, доставка танков займет месяцы, но вскоре за пределами Украины начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.
У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, требующие значительного количества обслуживания,
– сказал чиновник Белого дома.
Что известно о важном решении США
- Соединенные Штаты Америки передадут Украине танки Abrams, другую технику и снаряды в рамках нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
- Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подверг намерение вооружить Украину танками Abrams. Об этом он заявил на брифинге в среду, 25 января.
- Вооруженные Силы Украины получат от США 31 танк Abrams для защиты территорий и достижения стратегических целей.
- "Танки Abrams являются мощными танками в мире. Они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании, поэтому мы также предоставляем Украине части и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя", – отметил Джозеф Байден.
- Американский лидер также объявил, что Штаты начинают обучение для ВСУ на Abrams "быстрее". Он отметил, что нужно время, чтобы поставить танки на поле боя, но конкретных терминов не озвучил.