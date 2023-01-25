Процесс поставки Украине американских танков M1 Abrams может занять месяцы. Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин, ссылаясь на представителей Белого дома.

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Сколько времени это займет

По словам высших должностных лиц администрации, доставка танков займет месяцы, но вскоре за пределами Украины начнется обучение военных и бригад технического обслуживания.

У нас будет возможность ввести очень тщательную программу обучения, а также очень тщательную программу, чтобы иметь возможность обслуживать и поддерживать эти танки, требующие значительного количества обслуживания,

– сказал чиновник Белого дома.

Что известно о важном решении США