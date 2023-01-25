Так, Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошли танки M1 Abrams. На это отреагировал и сам именинник.
Важно Перед выступлением по Украине: Байден пообщался с лидерами ряда стран
Зеленский поблагодарил Байдена за очередное сильное решение.
Я благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков. Двигаемся вперед,
– подчеркнул украинский президент.
Стоит добавить, что танки M1 Abrams американского производства могли стать способом решения дипломатического конфликта между Вашингтоном и Берлином. Дело в том, что в Германии неоднократно делали заявления о готовности предоставить Украине танки, однако только после того, как на такой шаг пойдет США.
Вероятно, именно поэтому Белый дом решил предоставить Украине свои танки, хотя в Пентагоне ранее говорили, что в ближайшем будущем эту технику нам не отправят из-за трудностей в обслуживании.
Что известно о долгожданных танках
- Это техника третьего поколения, которую Вашингтон использовал в многочисленных операциях, в частности на Ближнем Востоке.
- Танк оснащен многослойной противоснарядной композитной броней, усиленной обедненным ураном. Главным вооружением танка является нарезная танковая пушка M68 калибром 105 миллиметров. Она может размещать до 55 снарядов.
- Танк Abrams имеет ряд модификаций, наиболее современной из них является M1A2 SEPv3, которая оснащена броней нового поколения NGAP и обновленным оборудованием связи и программного обеспечения и может использовать снаряды воздушного взрыва. Эта модификация также получила комплекс активной защиты Trophy для уничтожения вражеских снарядов на подлете.
- Стоимость одного танка колеблется от 6 до 9 миллионов долларов.