Так, Байден оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. На це відреагував і сам іменинник.
Важливо Перед виступом щодо України: Байден поспілкувався з лідерами низки країн
Зеленський подякував Байдену за чергове сильне рішення.
Я вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед,
– наголосив український президент.
Варто додати, що танки M1 Abrams американського виробництва, могли стати способом вирішення дипломатичного конфлікту між Вашингтоном і Берліном. Річ у тім, що у Німеччині неодноразово робили заяви про те, що готові надати Україні танки, однак тільки після того, як на такий крок піде США.
Ймовірно, саме тому Білий дім таки вирішив надати Україні свої танки, хоч у Пентагоні раніше говорили, що в найближчому майбутньому цю техніку нам не відправлять через труднощі в обслуговуванні.
Що відомо про довгоочікувані танки
- Це техніка третього покоління, яку Вашингтон використовував у численній кількості операцій, зокрема на Близькому Сході.
- Танк оснащений багатошаровою протиснарядною композитною бронею, яка посилена збідненим ураном. Головним озброєнням танка є нарізна танкова гармата M68 калібром 105 міліметрів. Вона може розміщувати до 55 снарядів.
- Танк Abrams має низку модифікацій, найсучаснішою з яких є M1A2 SEPv3, яка оснащена бронею нового покоління NGAP й оновленим обладнанням зв'язку та програмного забезпечення й може використовувати снаряди повітряного підриву. Також ця модифікація отримала комплекс активного захисту Trophy для знищення ворожих снарядів на підльоті.
- Вартість одного танка коливається в межах від 6 до 9 мільйонів доларів.