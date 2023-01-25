Так, Байден оголосив новий пакет військової допомоги нашій державі, у який увійшли танки M1 Abrams. На це відреагував і сам іменинник.

Важливо Перед виступом щодо України: Байден поспілкувався з лідерами низки країн

Зеленський подякував Байдену за чергове сильне рішення.

Я вдячний американському народу за потужну лідерську підтримку! Це важливий крок до перемоги над російським агресором. Зараз вільний світ як ніколи об'єднаний заради спільної мети – звільнення України від загарбників. Рухаємося вперед,

– наголосив український президент.

Варто додати, що танки M1 Abrams американського виробництва, могли стати способом вирішення дипломатичного конфлікту між Вашингтоном і Берліном. Річ у тім, що у Німеччині неодноразово робили заяви про те, що готові надати Україні танки, однак тільки після того, як на такий крок піде США.

Ймовірно, саме тому Білий дім таки вирішив надати Україні свої танки, хоч у Пентагоні раніше говорили, що в найближчому майбутньому цю техніку нам не відправлять через труднощі в обслуговуванні.

Що відомо про довгоочікувані танки