Ці розмови Джо Байден провів ще вранці 25 січня. Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

До теми Байден завив, що Україна отримає усе необхідне для протистояння Росії

Про що розмовляли лідери західних держав

Так, прессекретар зазначила, що президент США провів розмову з лідерами західних держав, а саме з:

президентом Франції Макроном,

канцлером Німеччини Шольцем,

прем'єр-міністром Італії Мелоні,

прем'єр-міністром Великобританії Сунаком.

Спілкувалися західні партнери України в рамках координації щодо підтримки нашої держави у боротьбі з ворогом.

Що відомо про брифінг Байдена

Брифінг президента США відбувся о 19:00 за Києвом. Про точну тему виступу Джо Байдена заздалегідь не повідомляли, однак, як й очікувалося, брифінг стосувався оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

Зокрема, Штати оголосили про надання Україні танків M1 Abrams, зауваживши, що ця зброя допоможе нашій державі досягти стратегічних цілей. Також Байден заакцентував на тому, що Вашингтон якомога скоріше розпочне навчання українських військових.

Відбулося це на тлі оголошення Німеччиною схвального рішення щодо постачання власних танків Leopard. Також Байден перелічив допомогу, яку надають й інші партнери України.

Надання сучасних танків Україні