Эти разговоры Джо Байден провел еще утром 25 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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О чем говорили лидеры западных держав

Так, пресс-секретарь отметила, что президент США провел разговор с лидерами западных государств, а именно:

президентом Франции Макроном,

канцлером Германии Шольцем,

премьер-министром Италии Мелони,

премьер-министром Великобритании Сунаком.

Общались западные партнеры Украины в рамках координации поддержки нашей страны в борьбе с врагом.

Что известно о брифинге Байдена

Брифинг президента США прошел в 19:00 по Киеву. Точную тему выступления Джо Байдена заранее не сообщали, однако, как и ожидалось, брифинг касался объявления нового пакета военной помощи Украине.

В частности, Штаты объявили о предоставлении Украине танков M1 Abrams, отметив, что это оружие поможет нашему государству достичь стратегических целей. Также Байден отметил, что Вашингтон как можно скорее начнет обучение украинских военных.

Произошло это на фоне оглашения Германией одобрительного решения по поставке собственных танков Leopard. Также Байден перечислил помощь, оказываемую и другими партнерами Украины.

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