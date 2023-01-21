Президент США поддержал намерения Польши поставлять танки немецкого производства в Украину.

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"Украина получит всю необходимую помощь", – отметил американский президент.

Важно! Президент Польши Анджей Дуда 11 января приехал с визитом во Львов. Он сообщил о поставках роты танков Leopard – 14 единиц. Спикер правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что такое решение должно "заставить другие страны сделать то же самое".

Главное о состоянии танков Leopard Украине

Пока Германия продолжает тормозить процесс передачи Украине танков Leopard, уже 5 стран заявили, что готовы передать нашему государству эти танки.

Однако они пока ждут окончательного решения вопросов с Берлином.

В то же время, немецкий производитель оружия заявил, что в любом случае не сможет предоставить танки Leopard Украине раньше 2024 года.

Во время нового "Рамштайна" Украина предложила создать так называемую "танковую коалицию".

Украине в первую очередь нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.

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Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала