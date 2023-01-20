Встреча в формате "Рамштайн" прошла 20 января. Президент Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что за современные танки Украине еще предстоит побороться.

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Рау заявил, что вооружение Украины для отражения российской агрессии – это не какое-то упражнение для принятия решений.

Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена промедления с поставками Leopard. Мы должны действовать немедленно,

– подчеркнул министр.

Заметим, что глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что партнеры на "Рамштайне" говорили о тех возможностях, которые есть у Украины для контрнаступления.

"Мы имеем это окно возможностей между настоящим и весной, когда может начаться контрнаступление. Это не так много времени, поэтому мы должны собрать все возможности", – отметил Остин.

Он подчеркнул, что союзники смогли собрать большую мощь. В частности, речь идет о танках, которые готовится предоставить Украине Польша.

Обратите внимание! Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что мир не должен медлить с оказанием военной помощи. Ведь каждая минута, час и день – потеря жизней украинцев.

Киев настаивает на создании "танковой коалиции"

Украина предложила создать так называемую "танковую коалицию". Соответствующую заявление опубликовали министры обороны и иностранных дел – Алексей Резников и Дмитрий Кулеба.

В документе говорится, что Россия может усилить наступление, поэтому Силам обороны требуется больше техники, в том числе танков.

Великобритания уже приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2 Однако этого, к сожалению, недостаточно.

Украине, прежде всего, нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.



Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала