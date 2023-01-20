Зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 20 січня. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що за сучасні танки Україні ще слід поборотися.
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Рау заявив, що озброєння України для відбиття російської агресії – це не якась вправа для прийняття рішень.
Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна зволікання з поставками Leopard. Ми повинні діяти негайно,
– наголосив міністр.
Зауважимо, що голова Пентагону Ллойд Остін розповів, що партнери на "Рамштайні" говорили про ті можливості, які є в України для контрнаступу.
"Ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною, коли може початися контрнаступ. Це не так багато часу, тому ми повинні зібрати усі спроможності", – зазначив Остін.
Він підкреслив, що союзники змогли зібрати велику потужність. Зокрема, мовиться про танки, які готується надати Україні Польща.
Київ наполягає на створенні "танкової коаліції"
- Україна запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну заяву опублікували міністри оборони та закордонних справ – Олексій Резніков і Дмитро Кулеба.
- У документі мовиться про те, що Росія може посилити наступ, тому Силам оборони потрібно більше техніки, зокрема танків.
- Велика Британія вже ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, однак цього, на жаль, недостатньо.
- Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2. Вони перебувають на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.
Що потрібно знати про танки Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу