Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє 24 Канал. Мова йде про можливості України для проведення контрнаступу весною цього року.

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Що обговорювали на "Рамштайні"

Ллойд Остін відзначив, що партнери на зустрічі говорили про ті можливості, які є в України для контрнаступу. Голова Пентагону підкреслив, що часу до весни залишилося не так багато, то ж потрібно акумулювати усі спроможності для вдалої кампанії.

Ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною, коли може початися контрнаступ. Це не так багато часу, тому ми повинні зібрати усі спроможності,

– наголосив Остін.

Остін підкреслив, що союзники змогли зібрати велику потужність, зокрема мова таки йде про танки, однак про ті, які готується надати Україні Польща.

Окремо міністр оборони США наголосив, що та підтримка, яку союзники надають Україні, призведе до успіху в цій війні. Також партнери України обговорювали питання навчання, аби наші воїни успішно освоїли усю техніку, яку нам надають, створювати умови для маневрів тощо.

Німеччина і її позиція щодо надання танків Leopard

11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Прем'єр країни Матеуш Моравецький переконаний, що союзники можуть передати до сотні одиниць танків.

Однак з постачанням танків Україні затягує Німеччина. Наприклад, 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію про надання бойових танків Leopard 1 і Leopard 2 Україні.

На полях "Рамштайну" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що остаточна відповідь від Берліна щодо постачання танків Україні буде надана впродовж кількох днів. Водночас посадовець спростував, що умовою надання Leopard Україні є аналогічне рішення США щодо танків Abrams.