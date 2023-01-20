Об этом на брифинге заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает 24 Канал. Речь идет о возможностях Украины для проведения контрнаступления весной этого года.

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Что обсуждали на "Рамштайне"

Ллойд Остин отметил, что партнеры на встрече говорили о тех возможностях, которые есть у Украины для контрнаступления. Глава Пентагона подчеркнул, что времени до весны осталось не так много, поэтому нужно аккумулировать все возможности для удачной кампании.

У нас есть это окно возможностей между настоящим временем и весной, когда может начаться контрнаступление. Это не так много времени, поэтому мы должны собрать все силы,

– подчеркнул Остин.

Остин подчеркнул, что союзники смогли собрать большую мощность, в частности речь идет о танках, однако о тех, которые готовится предоставить Украине Польша.

Отдельно министр обороны США подчеркнул, что поддержка, которую союзники оказывают Украине, приведет к успеху в этой войне. Также партнеры Украины обсуждали вопросы обучения, чтобы наши воины успешно освоили всю предоставляемую нам технику, создавать условия для маневров и тому подобное.

Германия и ее позиция по предоставлению танков Leopard

11 января во Львове президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине танков Leopard. Польша передаст Украине первую роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Премьер страны Матеуш Моравецкий уверен, что союзники могут передать до сотни единиц танков.

Однако с поставками танков Украине затягивает Германия. К примеру, 19 января во время голосования немецкий Бундестаг не поддержал предложение о предоставлении боевых танков Leopard 1 и Leopard 2 Украине.

На полях "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что окончательный ответ от Берлина о поставках танков Украине будет предоставлен в течение нескольких дней. В то же время чиновник опроверг, что условием предоставления Leopard Украине является аналогичное решение США по танкам Abrams.